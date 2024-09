Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrrad gestohlen: Polizei sucht Besitzer

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (26.09.) hat ein 31-Jähriger offenbar versucht, in Grevenbroich ein Fahrrad zu stehlen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat er um 16.15 Uhr an der Stadtparkinsel das Schloss des dort abgestellten Fahrrads aufgebrochen. Eine Zeugin allarmierte die Polizei, diese konnte den Tatverdächtigen im Nahbereich mit dem Fahrrad antreffen. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es handelt sich um ein blaues Damenrad der Firma Gazelle, Modell City Limited. Der Besitzer konnte bisher nicht ermittelt werden. Deswegen bittet die Polizei des Rhein-Kreis Neuss die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Ob Motorrad, Motorroller, Kleinkraftrad, Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter: Zweiräder sind bei Dieben beliebt. Doch mit verschiedenen Maßnahmen kann man Dieben das Handwerk erschweren. Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Zweirädern erhalten Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell