POL-PDKL: Landstuhl: Autofahrer vor Trunkenheitsfahrt bewahrt

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht auf Freitag ist ein Unbeteiligter nach einem Wildunfall auf der L 401 einfach weitergefahren und hat ein verletztes Reh zurückgelassen. Gegen 1:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei das verletzte Tier zwischen Langmeil und Lohnsfeld auf der Landstraße. An der Unfallstelle wurden an der Leitplanke zudem frische blaue Lackspuren sowie ein Spiegelglas der Marke ...

mehr