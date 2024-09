Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalen treiben ihr Unwesen

Kusel (ots)

Gegen halb zwei heute Morgen vernimmt ein Bewohner in der Bahnhofstraße ein dumpfes Geräusch. Bei der Nachschau erkennt er, dass ein Verkehrsschild umgeworfen wurde. Die verständigte Polizei stellt die Verkehrssicherheit wieder her und fahndet nach den jungen Männern. Zu späterer Zeit wurden aus den Halterungen gerissene Metallmülleimer in der Bahnhofstraße erblickt. Sowohl die Eimer als auch der Inhalt waren auf der Straße zerstreut. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall. Am kleinen Kreisel entnahmen die Übeltäter aus der "Büchertelefonzelle" den Inhalt und steckten diesen an. Auch positionierten sie Verkehrsschilder auf der Fahrbahn. Diese Missstände konnten gegen 03.00h durch die Polizisten behoben werden. Drei tatverdächtige, polizeibekannte 14- bis 18-Jährige aus Kusel wurden ermittelt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

