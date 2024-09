Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher am Tatort überrascht

Neuss (ots)

Am Mittwoch (25.09.) wurde in Neuss ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse war der 44-jährige Deutsche gegen 07.20 Uhr in zwei als Büros genutzte Container auf einem Gewerbegrundstück an der Heerdterbuschstraße eingebrochen. Dort erbeutete er offenbar mehrere Wertgegenstände, wurde jedoch von Beschäftigten eines ansässigen Unternehmens erwischt. Diese versuchten, den mutmaßlichen Täter an der Flucht zu hindern, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dem 44-Jährigen gelang es schließlich, sich zu entfernen. Er wurde jedoch im Nahbereich von der Polizei aufgefunden, in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Rufnummer 02132 3000 zu melden.

