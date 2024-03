POL-EL: Nordhorn - Geldkassette gestohlen

Haselünne (ots) - Am Mittwoch zwischen 12 und 19 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Campinghaus an der Straße Am Campingplatz in Haselünne eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und entwendeten unter anderem Bargeld und zwei Elektro-Klappfahrräder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der ...

