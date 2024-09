POL-NE: Ein verletztes Kind bei Unfall mit E-Scooter

Meerbusch (ots) - Am Dienstag (24.09.) ist es offenbar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Poststraße in Meerbusch gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte die Hausbewohnerin das Gebäude gegen 17:40 Uhr verlassen. Als sie gegen 18 Uhr zurückkehrte, stand die Haustür offen. Der Schließmechanismus der Tür war beschädigt. Allerdings ergaben weitere Ermittlungen, dass die Räume offenbar nicht durchsucht worden waren und auch nichts fehlte. Das ...

