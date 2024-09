Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte beschädigen Blitzableiter an Schule

Jüchen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Personen offenbar mutwillig mehrere Blitzableiter einer Schule an der Mühlenstraße in Jüchen beschädigt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen Freitag (20.09.), 17:00 Uhr, und Montag (23.09.), 07:00 Uhr. Auf dem Dach des Schulgebäudes wurden mehrere Bauteile beschädigt und Blitzableiter verbogen.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auf der Suche nach möglichen Verdächtigen um Hinweise. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell