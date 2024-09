Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe durchsuchen Gaststätte

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag (24.09.) sind bislang Unbekannte in eine Gaststätte an der Erftstraße in Neuss eingebrochen. Die Tat ereignete sich offenbar zwischen dem Vorabend (Montag, 23.09., 19.30 Uhr) und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Scheibe eingeschlagen und die dahinter liegenden Räume durchsucht, offenbar erbeuteten die Täter Wertgegenstände.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Werkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 3000 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

