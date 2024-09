POL-NE: Unbekannte beschädigen Spielplatz am Wildfreigehege

Meerbusch (ots) - Am Dienstag (24.09.) wurde in Meerbusch ein Kind bei einem Unfall verletzt. Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse war die Zwölfjährige gegen 7.30 Uhr mit dem Fahrrad auf der Neusser Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs. An der Kreuzung Laacher Weg kam es zur Kollision mit einem PKW, der vom Laacher Weg aus nach rechts abbiegen wollte. Dabei wurde die junge Radfahrerin leicht verletzt. Der ...

