POL-NE: Spaziergängerin findet Schmuck im Wald

Neuss (ots) - In den vergangenen Tagen hat die Polizei des Rhein-Kreis Neuss verstärkt und gezielt Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Freitag (20.09.) waren starke Kräfte des Verkehrsdienstes an der landesweiten Kampagne "Roadpol Safety Days - aggressives Verhalten im Straßenverkehr" beteiligt. So wurden etwa am Park-and-Ride-Platz in Neuss - Holzheim über 40 ...

mehr