Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Geparktes Motorrad beschädigt, Unfallverursacher gesucht

Otterstadt (ots)

Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstagabend zwischen 19:45 Uhr und 21:20 Uhr ein in der Kollerstraße in Otterstadt geparktes Motorrad. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Details zum Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug sind bislang nicht bekannt.

Zeugen, welche möglicherweise Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell