POL-F: 240204 - 0124 Frankfurt - Heddernheim Unfallflucht im Nordwestzentrum - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (lo) Am Freitag (02.02.24) kam es in den Abendstunden in der Fachfeldstraße zu einem Einbruch durch bislang unbekannte Täter. Die Ganoven erbeuteten Wertgegenstände im unteren sechsstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. ...

