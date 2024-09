Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß von zwei LKW auf der Ostenallee, ein Leichtverletzter, Verursacher unter Drogeneinfluss

Hamm (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von geschätzten 33.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, 9. September, 11 Uhr auf der Ostenallee. Zur Unfallzeit hielt ein 45jähriger Hammer mit seinem LKW auf der Ostenallee in Höhe der Schützenstraße. Ein nachfolgender 25jähriger befuhr die Ostenallee in Fahrtrichtung Osten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 25jährige mit seinem Mercedes Sprinter auf das stehende Container-Fahrzeug auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln bei dem 25jährigen aus Gladbeck. Nach der ambulanten Behandlung im Rettungswagen wurde er daher zu Blutentnahme der Polizeiwache zugeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mercedes Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell