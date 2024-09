POL-HAM: Unbekannter stiehlt Kabelrolle von Baustelle

Hamm-Heessen (ots) - Nachdem er am Sonntag, 8. September, gegen 19.40 Uhr in der Tharmannstraße beim Rangieren einen schwarzen Opel beschädigt hatte, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher oder die unbekannte Unfallverursacherin mit einem weißen SUV von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin hörte einen lauten Knall und sah, wie der weiße Wagen in der ...

mehr