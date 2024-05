Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto prallt gegen Baum - eine Person verletzt (17.05.2024)

VS-Villingen (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5709 am Freitagnachmittag gegen einen Baum geprallt. Eine 87-Jährige fuhr gegen 14.15 Uhr mit einem VW Polo auf der K5709 von Obereschach in Richtung Kappel. Auf der Strecke kam die Seniorin aus nicht bekanntem Grund nach links von der Straße ab und prallte im Grünstreifen mit einem dortigen Baum zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesetzung brachte sie in eine Klinik. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell