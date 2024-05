Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer rasant unterwegs (17.05.2024)

Unterkirnach (ots)

Weil ein Autofahrer am Freitag, kurz nach 21.30 Uhr, auf der Landesstraße 173 rasant unterwegs war, dabei überholte und einen Autofahrer danach ausbremste, ist dieser von der Polizei kontrolliert worden. Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford war auf der L 173 von Villingen herkommend in Richtung Unterkirnach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Unterkirnach überholte er einen anderen Autofahrer rasant und bremste diesen dann in der Folge aus. Am Orteingang hielten beide Autofahrer an, wo es zu einem Wortgefecht kam. Hier bemerkte der Zeuge, dass der Ford-Fahrer nach Alkohol roch und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Mann keinen Führerschein hat, sondern auch, dass er mit einem Wert von über 2,5 Promille stark alkoholisiert war. Er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

