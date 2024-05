Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Überholen- ein leicht verletzter Motorradfahrer (20.05.2024)

Vöhrenbach (ots)

Am Montag, gegen 13.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 173 auf Höhe Vöhrenbach zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leichte Verletzungen davongetragen hat. Ein 73-jähriger Fahrer einer Suzuki DL650 fuhr auf der Strecke hinter dem Mercedes eines 53-Jährigen her. In einer übersichtlichen Linkskurve überholte der Zweiradfahrer das Auto. Hierbei stieß die Suzuki mit dem Heck des BMW zusammen, da dessen Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 73-Jähriger verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei schätzt den am BMW entstandenen Schaden auf etwa 2.000 Euro, an der Suzuki auf ungefähr 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell