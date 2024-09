Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlagstock und Pfefferspray in Waffenverbotszone sichergestellt

Hamm-Mitte (ots)

Bei zwei Einätzen innerhalb der Waffenverbotszone konnten Polizisten am Wochenende einen Schlagstock und ein Pfefferspray sicherstellen.

Auf der Südstraße kam es in der Nacht auf Sonntag, 8. September, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen aus Hamm und einem 47-jährigen Türsteher. Dieser verwehrte gegen 3.50 Uhr dem stark alkoholisierten Mann den Zutritt zu einer Lokalität.

Während der Auseinandersetzung holte der 34-Jährige ein Pfefferspray aus seiner Hosentasche und hielt es in Richtung des Türstehers. Bei Erblicken der zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte warf der Mann das Pfefferspray auf den Boden. Die Beamten stellten es sicher und schrieben neben einer Strafanzeige auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Waffenverbotszonenverordnung.

Bereits in Vornacht war eine Auseinandersetzung mit einem Türsteher der Grund für polizeiliches Einschreiten. Ein 50-Jähriger und sein Begleiter gerieten gegen 1 Uhr mit dem Türsteher in Streit, weil ihnen der Einlass verwehrt wurde. Während der verbalen Auseinandersetzung kam es zum Einsatz von Pfefferspray gegen den 50-Jährigen. Unklar und Gegenstand der Ermittlungen ist, wer das Pfefferspray eingesetzt hatte. Der leicht verletzte Mann begab sich selbstständig in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Im Rucksack seines 48-jährigen Begleiters fanden die polizeilichen Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock und stellten ihn sicher. Auch er muss nun mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Die Polizei Hamm wird sowohl bei geplanten Sondereinsätzen als auch auch bei sonstigen Einsatzanlässen innerhalb der Waffenverbotszone Personen und mitgeführte Taschen nach Waffen und Messern durchsuchen und Verstöße konsequent zur Anzeige bringen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell