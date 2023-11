Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Höxter (ots)

Am Donnerstag, 09. November, gegen 16.15 Uhr, bemerkte ein Höxteraner frische Beschädigungen an seinem roten Honda. An der hinteren rechten Fahrzeugseite befanden sich Lackkratzer. Möglicherweise wurde sein roter Honda bereits am Vortag beschädigt, als er am 08. November, gegen 14 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discountmarktes an der Straße "Zur Lüre" in Höxter parkte. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann ein dunkler Pkw den Schaden verursacht haben. Die Schadenshöhe wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen./Rek

