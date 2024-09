Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Büderich

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (24.09.) ist es offenbar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Poststraße in Meerbusch gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte die Hausbewohnerin das Gebäude gegen 17:40 Uhr verlassen. Als sie gegen 18 Uhr zurückkehrte, stand die Haustür offen. Der Schließmechanismus der Tür war beschädigt. Allerdings ergaben weitere Ermittlungen, dass die Räume offenbar nicht durchsucht worden waren und auch nichts fehlte.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell