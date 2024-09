Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Überfall mit Pfefferspray und Messer

Neuss (ots)

Am Mittwoch (25.09.) wurden in Neuss zwei Jugendliche überfallen, bedroht und ausgeraubt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren die beiden 13-Jährigen gegen 13 Uhr auf der Römerstraße unterwegs, als sie von zwei bislang unbekannten, ebenfalls jugendlichen Tatverdächtigen angesprochen wurden. Einer von ihnen sprühte einen der 13-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht, der andere zeigte offenbar ein Messer. Die Tatverdächtigen entwendeten einen Wertgegenstand und flohen anschießend in Richtung der Straße "Am Hohen Weg".

Das Kriminalkommissariat 21 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach den beiden Tatverdächtigen. Bei beiden soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 15 oder 16 Jahren handeln. Einer davon war mit einer blauen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet, er hatte weiße Schuhe, blaue Augen und lockiges, blondes Haar. Der andere trug eine Jacke der Marke Wellensteyn und Röhrenjeans, er hatte dunkles Haar. Wer Hinweise auf diese Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei des Rhein-Kreis Neuss in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell