POL-HB: Nr.: 0597--Überfall kurz vor Ladenschluss

Bremen (ots) - - Ort: Bermen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Carl-Goerdeler-Straße Zeit: 21.09.24, 23.40 Uhr Am späten Samstagabend brannte ein Sprinter in der Vahr. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Anwohner meldeten gegen 23.40 Uhr den brennenden Transporter auf einem Parkplatz an der Carl-Goerdeler-Straße. Durch das Feuer wurden zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr ...

