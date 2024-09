Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall beim Abbiegen

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (25.09.) ist es an der Kreuzung Lübecker Straße und Mathias-Giesen-Straße im Dormagener Stadtteil Horrem zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte gegen 18.15 Uhr ein 45-Jähriger aus Neuss von der Lübecker Straße aus in Fahrtrichtung Kieler Straße nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 62-Jährigen aus Castrop-Rauxel. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenaussagen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Wer das Geschehen beobachtet hat, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung setzen.

