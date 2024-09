POL-PPWP: 14-Jährigem die Basecap geraubt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In Begleitung seines Vaters ist ein zehnjähriger Junge am Donnerstagabend zur Polizei Kaiserslautern gekommen. Wie das Kind berichtete, war es am Nachmittag gegen 16 Uhr in Enkenbach-Alsenborn in der Neukircher Straße am Bahnhof von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen worden. Der Junge ging nicht darauf ein und lief zu Fuß weiter. Dabei konnte er ...

