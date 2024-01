LPI-NDH: Streithahn löste mehrere Polizeieinsätze aus

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte Täter suchten in der zurückliegenden Nacht einen Asia-Imbiss in der Bahnhofstraße heim. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster, um in die Verkaufsräume vorzudringen. Von dort entwendeten sie neben mehreren Kilogramm Hähnchenfleisch und einer Vielzahl an Cola-Dosen auch eine Registrierkasse samt Bargeld. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Beamte der ...

mehr