Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeug fährt Fußgänger an und flüchtet

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, den 30.07.23 um 21.28 Uhr kam es in Euskirchen auf der Kirchstraße an der Zufahrt zum dortigen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gingen zwei Fußgänger die Kirchstraße entlang in Richtung Hochstraße.

In Höhe der Einmündung zum Parkplatz Kirchplatz näherte sich den beiden Fußgängern von hinten, aus Richtung Frauenberger Straße kommend, ein größeres Fahrzeug.

Das Fahrzeug erfasste hierbei einen 16-Jährigen aus Euskirchen und verletzte diesen Im Anschluss habe sich das Fahrzeug daraufhin in Richtung der Hochstraße von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um ein weißes Fahrzeug vermutlich in der Größe eines Lieferwagens.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail anpoststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell