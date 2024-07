POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 61-jährigen Mann aus Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag erhielten drei Ludwigshafener Anrufe von falschen Polizeibeamten. Unter dem Vorwand die Tochter des Angerufenen haben einen tödlichen Unfall verursacht, wollten die Betrüger an das Geld der Ludwigshafener gelangen. In allen Fällen wurden diese jedoch misstrauisch und fielen nicht auf die Masche herein. Beachten Sie unsere Tipps, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen: - ...

mehr