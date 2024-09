POL-PPWP: Polizei erteilt Streitenden Platzverweis

Kaiserslautern (ots) - Ein E-Scooter ist in der Nacht zu Donnerstag in der Wiesenstraße gestohlen worden. Unbekannte Täter machten sich zunutze, dass der Elektroroller nicht gesichert war. Wie die Halterin bei der Polizei anzeigte, hatte sie den Roller am Mittwochabend gegen 22 Uhr an ihrer Wohnadresse im Innenhof des Anwesens abgestellt - ihn aber nicht weiter gesichert. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr fiel der Frau ...

