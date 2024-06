Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gefahr durch lose Äste in Baumkrone

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: H1 - Sturmschaden

Datum/Uhrzeit: 28.06.2024, 18:12 Uhr

Einsatzort: Minnekenstege, Hünxe

Alarmierte Einheiten: Hünxe

An der Einsatzstelle befanden sich lose Äste in der Baumkrone, die eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten. Die Äste wurden mit der Astsäge entfernt und am Straßenrand abgelegt. Der Einsatz endete nach ca. 30 Minuten.

