Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer eines grauen VW Passat gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Begleitung seines Vaters ist ein zehnjähriger Junge am Donnerstagabend zur Polizei Kaiserslautern gekommen. Wie das Kind berichtete, war es am Nachmittag gegen 16 Uhr in Enkenbach-Alsenborn in der Neukircher Straße am Bahnhof von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen worden. Der Junge ging nicht darauf ein und lief zu Fuß weiter. Dabei konnte er beobachten, wie der Pkw des Unbekannten ihm zunächst ein Stück folgte, dann aber in der Heidestraße in Richtung Sportplatz weiterfuhr.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Junge oder das Fahrzeug des Unbekannten aufgefallen ist. Es soll sich um einen grauen oder silbernen VW Passat (älteres Modell) gehandelt haben, dessen Fahrer ungefähr 40 Jahre alt war, schwarze Haare und einen Vollbart hatte. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.

Hintergrundinformation:

Ob es sich bei dem beschriebenen Fall um ein Missverständnis handelt oder tatsächlich um die Vorbereitung einer Straftat, ist derzeit unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Meldungen wie diese sollen aber nicht verunsichern, sondern dazu beitragen, Sachverhalte aufzuklären und für bestimmte Themen zu sensibilisieren.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie das geschilderte Beispiel, um mit Ihrem Kind das Thema "Kinderansprecher" aufzugreifen und Verhaltensmöglichkeiten zu besprechen. Ein paar gute Tipps der Polizei - in diesem Fall von den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen - finden Sie hier: https://s.rlp.de/Uofdted |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell