HZA-M: Zoll verhindert Goldschmuggel Goldarmreife im Fladenbrot entdeckt

München

Zwei Goldarmreife, versteckt in einer Tüte mit Fladenbrot, haben Zöllner am Münchner Flughafen bei einer Kontrolle gefunden.

Der 40-jährige Reisende wollte den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als Zollbeamte ihn zur Kontrolle des Reisegepäcks baten. Als die Beamten beim Röntgen der Koffer diversen Goldschmuck erkennen konnten, wurden sie argwöhnisch. Sie durchsuchten den Inhalt des Gepäckstückes, das zahlreiche Lebensmittel enthielt, genauer.

"Das Misstrauen der Beamten war nicht unbegründet. In einer Tüte mit Fladenbrot waren zwei Armreife versteckt", so Thomas Meister, Sprecher des Hauptzollamts München.

Gegen den Reisenden wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Goldarmreife sichergestellt.

