Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit abgemeldetem Pkw unterwegs

Strafrechtliche Folgen hatte eine Verkehrskontrolle am Sonntagabend für einen 33-Jährigen. Beamte des Polizeirevier Sigmaringen stoppten den Mercedes-Fahrer in der Binger Straße, um ihn auf ein defektes Rücklicht aufmerksam zu machen. Bei einem genaueren Blick stellten die Polizisten in der Kontrolle fest, dass der Wagen überhaupt nicht zugelassen ist und der 33-Jährige offenbar an diesem die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht hatte. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Bad Saulgau / Pfullendorf

E-Scooter-Fahrer berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Dass es sich bei einem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug und nicht etwa um ein Spielzeug handelt, war zwei Fahrern offenbar nicht bewusst, die am Sonntagnachmittag in Bad Saulgau und Pfullendorf von der Polizei gestoppt wurden. Während ein 13-Jähriger ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war, schlug bei einem 24-Jährigen ein Drogenvortest auf den Konsum von Marihuana an. Beide mussten ihre Scooter folglich auf dem weiteren Weg schieben. Der 24-Jährige, bei dem der Drogenvortest angeschlagen hatte, musste zuvor in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihm drohen ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Das Fahren eines E-Scooters ohne Versicherungsschutz stellt hingegen eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar. Der Minderjährige kam aufgrund seines Alters mit einer Ermahnung und einem ernsten Gespräch mit einem Elternteil davon, welches offenbar nichts von der Nutzung des Rollers wusste.

Mengen

Nach Streit - Berauscht ins Auto gestiegen und Unfall verursacht

Nach einem handfesten privaten Streit ist am frühen Sonntagmorgen ein 29-Jähriger in der Scheerer Straße offenbar berauscht in seinen Pkw gestiegen und hat beim Davonfahren das Gebäudeeck an einem dortigen Haus gerammt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von wenigen tausend Euro. Polizeibeamte suchten den 29-Jährigen daraufhin zu Hause auf, beschlagnahmten seinen Führerschein wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht und ordneten bei ihm eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Zudem darf der Mann für mehrere Tage nicht zurück an die Wohnanschrift seiner Bekannten kehren. Bezüglich des vorangegangenen Streits wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell