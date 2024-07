Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Manövrierunfähiges Motorboot läuft auf Grund - 88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Argenmündung

Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr im Bereich der Argenmündung zu einem Seenotfall. Ein mit 8 Personen besetztes Motorboot wollte vom Ultramarinhafen in Richtung Westen in den Gemeindehafen Langenargen fahren. Aufgrund des aufgefrischten Südwestwindes kam es im Bereich der Argenmündung zu größeren Wellen. Bei der Fahrt gegen die Wellen schöpfte das Boot mit offener Bugsitzecke 2-3 mal erheblich Wasser, sodass es in Folge dessen zu einem Motorausfall kam und das Boot manövrierunfähig wurde. Erneute Startversuche verliefen negativ, sodass das Boot aufgrund des westlichen Windes auf die Kiesbank der Argenmündung trieb. Dort konnten 7 Personen durch das kniehohe Wasser das rettende Ufer erreichen. Das havarierte Boot und der Schiffsführer wurden durch ein Boot der Feuerwehr Langenargen in den Ultramarinhafen geschleppt. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Es waren insgesamt 22 Mann der Feuerwehr Langenargen (4 Fahrzeuge sowie ein Feuerwehrboot) sowie die WSP Friedrichshafen mit 3 Beamten im Einsatz.

Die Wasserschutzpolizei weist darauf hin, die Wind-, Wellen- und Wetterverhältnisse am Bodensee stets im Auge zu behalten. Speziell im Bereich vor Langenargen kann es aufgrund der oft vorherrschenden westlichen Winde zu teils meterhohen Wellen kommen.

