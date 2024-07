Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Das Polizeipräsidium Einsatz spendet dem Kinder- und Jugendhospiz der Malteser 2.400 EUR

Göppingen, 04.07.2024 (ots)

Am Freitag, den 28.06.2024, übergab Polizeipräsident Anton Saile, der gleichzeitig auch Schirmherr des Kinder- und Jugendhospizdienstes ist, in kleinem Rahmen eine stattliche Spende an den Landesbeauftragten der Malteser, Edmund Baur. Dieser konnte im Beisein des Leiters und der Leitenden Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes der Malteser Göppingen, Ferdinand Graf von Degenfeld und Karen Straubmüller, 2.400 EUR entgegennehmen. "Eine Unterstützung wie die vom Polizeipräsidium Einsatz für unseren ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst ist mit den vielen Maßnahmen einmalig und erfüllt uns mit großer Dankbarkeit", so Edmund Baur. Ein Großteil der Spendensumme wurde durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Einsatz beispielsweise beim Blutspenden erzielt. "Es erfüllt mich mit unsagbarem Stolz, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits über Jahre hinweg so hochmotiviert und unermüdlich ehrenamtlich Spenden sammeln", so Polizeipräsident Saile.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell