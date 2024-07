POL-Einsatz: Gekentertes Ruderboot vor der Schlosskirche in Friedrichshafen, 88045 Friedrichshafen/Bodenseekreis

Göppingen (ots) - Am 28.06.2024, gegen die Mittagszeit, kam es in Überlingen, in der Nähe der Tennisplätze, vermutlich aufgrund einer medizinschen Ursache zu einem Badeunfall. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod des 83-jährigen Mannes feststellen. Die Ermittlungen werden bei der Wasserschutzpolizei Überlingen geführt. Rückfragen bitte an: ...

mehr