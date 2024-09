Feuerwehr Bochum

FW-BO: Spaziergänger entdecken Pkw im Kemnader See - Morgendlicher Feuerwehreinsatz in Bochum Querenburg

Bochum Querenburg (ots)

Ein Versunkener Pkw sorgte am Samstagmorgen für den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und der DLRG am Kemnader See in Bochum Querenburg. Feuerwehrtaucher aus Witten kamen zum Einsatz dazu, um auszuschließen das sich noch Personen unter Wasser befinden.

Am Samstagmorgen, um ca. 8:00 Uhr, entdeckten Spaziergänger einen versunkenen Pkw im Kemnader See, Höhe Anlegestelle Hafen Heveney und alarmierten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, konnten deutlich die Umrisse eines versunkenen Pkw, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, festgestellt werden. Auf Grund der klaren Sichtverhältnisse im Wasser konnten im Fahrzeug zum Glück keine Personen festgestellt werden. Die alarmierten Feuerwehrtaucher der Feuerwehr Witten übernahmen die Erkundung um das Fahrzeug herum und konnten ebenfalls sehr schnell feststellen, dass sich keine Personen mehr unter Wasser befanden. Parallel dazu wurde aus der Luft mittels Polizeihubschrauber und Feuerwehrdrohne der See großflächig kontrolliert. Um das Fahrzeug aus dem See zu bergen, wurde durch einen Rettungsschwimmer der Feuerwehr eine Schlinge an dem Wagen befestigt. Anschließend konnte dann mit der Seilwinde vom Rüstwagen der Pkw aus dem Wasser gezogen werden. Durch ein Boot der DLRG Bezirk Bochum e.V. wurde die Wasseroberfläche rund um die Einsatzstelle auf Ölverschmutzungen kontrolliert, glücklicherweise konnte keine Verunreinigung festgestellt werden. Zu den Umständen, wie das Fahrzeug in den Kemnader See gelangte, hat die Polizei NRW Bochum die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt waren ca. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort, die zusätzlich durch die Sondereinheit Drohne, Taucher der Feuerwehr Witten sowie der DLRG unterstützt wurden. Um 10:25 Uhr war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell