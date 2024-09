FW-BO: Kleinbrand im St. Josephs-Hospital führt zu längerem Feuerwehreinsatz

Bochum (ots) - Am heutigen Donnerstag kam es gegen Mittag in Bochum-Riemke zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, nachdem eine Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt wurde. Es gab keine Verletzten. Am heutigen Donnerstag gegen 12:30Uhr wurde die Feuerwehr Bochum über einen Schaden an einer Gasleitung infolge Baggerarbeiten informiert. Aufgrund der Meldung, dass größere Mengen Gas aus der Leitung austreten ...

