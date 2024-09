Feuerwehr Bochum

FW-BO: Baggerfahrer löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen Mittag in Bochum-Riemke zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, nachdem eine Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt wurde. Es gab keine Verletzten.

Am heutigen Donnerstag gegen 12:30Uhr wurde die Feuerwehr Bochum über einen Schaden an einer Gasleitung infolge Baggerarbeiten informiert. Aufgrund der Meldung, dass größere Mengen Gas aus der Leitung austreten sollten, wurden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr zur Oberscheidstraße in Bochum-Riemke alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage und es wurden benachbarte Gebäude unmittelbar geräumt. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde ein Gasschieber betätigt und das weitere Austreten von Gas verhindert. Durch die Stadtwerke Bochum wurde bestätigt, dass kein weiteres Gas austritt. Die evakuierten Personen konnten anschließend zurück an Ihre Arbeitsstätten und die Feuerwehr konnte einrücken. Es gab keine Verletzten.

