Feuerwehr Bochum

FW-BO: Weitere Verkehrsunfälle im Bochumer Stadtgebiet

Bochum (ots)

Zu zwei weiteren Verkehrsunfällen kam es am heutigen Mittwoch gegen 14:30 Uhr. Auf der Alleestraße stieß ein PKW mit einer Straßenbahn zusammen. Dabei wurde die Fahrerin des PKW leicht verletzt. Für die Zeit des Einsatzes war die Straße komplett gesperrt. Im Einsatz auf der Alleestraße befand sich 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Werne. Fast zeitgleich kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der Autobahn (BAB) 40 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Anschlussstelle Wattenscheid kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Bei diesem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Auf der BAB 40 befanden sich ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid im Einsatz. Durch die insgesamt drei Verkehrsunfälle auf wichtigen Verkehrswegen kam es zu starken Verkehrsbehinderungen im Bochumer Stadtgebiet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell