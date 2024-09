Feuerwehr Bochum

FW-BO: Einsatzbilanz des Halbmarathon in Bochum - Sanitäts- und Rettungsdienst gefordert

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Beim heutigen Stadtwerke Bochum Halbmarathon sorgten die hohen Temperaturen auf der Strecke bei den Läuferinnen und Läufern für eine zusätzliche Belastung. Sowohl auf der Strecke als auch im Zielbereich kam es zu mehreren Einsätzen des Sanitätsdienstes und auch der öffentlichen Rettungsdienstes musste zur Versorgung von Patienten eingesetzt werden. Der Sanitätsdienst der Veranstaltungen wurde durch das Deutsche Rote Kreuz in Bochum organisiert und durchgeführt. Neben dem sanitäts- und rettungsdienstlichen Personal waren auch vier Notärzte im Einsatz. Insgesamt mussten fünf Läuferinnen und Läufer sowie ein Besucher in Bochumer Klinik transportiert werden. Bei allen Einsätzen handelte es sich um kreislaufbedingte Anlässe, die aber in keinem der Fälle einen lebensbedrohlichen Zustand annahmen. Neben diesen sechs Einsätzen leistete der Sanitätsdienst weitere 19-mal medizinische Hilfe. Im Vergleich zum Vorjahr waren das mehr als doppelt so viele Einsätze. Aufgrund der Vielzahl an Einsätzen und der zeitlichen Überschneidung, wurde der Sanitätsdienst um eine Sanitätseinheit der Malteser Bochum mit insgesamt elf Einsatzkräften erweitert. Ebenso wurde die Ausbildungseinheit der Berufsfeuerwehr Bochum dem Sanitätsdienst unterstellt, so dass sich insgesamt 45 Rettungskräfte und vier Notärzte um die medizinische Versorgung der Läuferinnen und Läufer sowie die Besucherinnen und Besucher der Rahmenveranstaltung kümmerten.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell