Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwimmer entdecken PKW in der Ruhr - Abendlicher Feuerwehreinsatz in Stiepel

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Ein Versunkener PKW sorgte am Mittwochabend für den Einsatz von Feuerwehr und der DLRG an den Ruhrwiesen in Bochum Stiepel. Feuerwehrtaucher aus Witten kamen zum Einsatz um das Fahrzeug zu bergen.

Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr entdeckten Schwimmer einen versunkenen PKW in der Ruhr zwischen der Ruhrbrücke Kemnader Straße und der Straße "An der Alten Fähre" und alarmierten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stiepel sowie der Feuerwachen Weitmar und Innenstadt an der Einsatzstelle eintrafen, konnten auch diese die Umrisse eines versunkenen PKWs, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, feststellen. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehrtaucher der Feuerwehr Witten übernahmen die Erkundung des Fahrzeuges und konnten glücklicherweise sehr schnell feststellen, dass sich keine Personen mehr in dem Fahrzeug befanden und der Wagen augenscheinlich schon eine längere Zeit unter Wasser lag.

Um das Fahrzeug aus dem Flussbett zu bergen, wurde durch einen Feuerwehrtaucher eine Schlinge am Wagen befestigt, der anschließend mit dem Kran eines Abschleppwagens aus dem Wasser gehoben wurde. Durch ein Boot der DLRG wurde die Wasseroberfläche rund um die Einsatzstelle auf eine Ölverschmutzung kontrolliert, glücklicherweise konnte keine Verunreinigung festgestellt werden. Zu den Umständen, wie das Fahrzeug in die Ruh gelangte, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort, die durch die Taucher der Feuerwehr Witten sowie die DLRG unterstützt wurden. Um 21:15 Uhr war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell