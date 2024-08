Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gasaustritt in einem leerstehenden Gebäude

Bochum (ots)

Gegen 12 Uhr am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem leerstehenden Haus an der Unterstraße in Bochum Langendreer alarmiert. Die Stadtwerke Bochum hatten dort einen Gasaustritt festgestellt. Bei Eintreffen der zuständigen Feuer- und Rettungswache aus Werne, hatten die Stadtwerke die Gaszufuhr zu dem Gebäude bereits abgeschiebert. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude auf Personen und unterstützte die Stadtwerke mit Lüftungsmaßnahmen. Es konnten keine Personen angetroffen werden, sodass zum Glück niemand verletzt wurde. Für den Zeitraum des Einsatzes wurde der Bereich um das Gebäude zum Schutz vor einer Schadensausbreitung abgesperrt. Ebenfalls war die Unterstraße während des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt. An der Einsatzstelle befanden sich 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Bochum.

