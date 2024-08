Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Graffitischmierereien im Quartier "Friedrichstraße" - #polsiwi

Siegen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu zahlreichen Graffitischmierereien in Siegen gekommen. In der Zeit zwischen Freitagabend (02. August) und Samstagmittag (03. August) brachten ein oder mehrere unbekannte Täter an Hauswänden, Fensterscheiben und Stromkästen mit blauer Farbe die Buchstaben "ZNAZ" auf. Betroffen waren Objekte in und rund um die Friedrichstraße. Bislang sind der Polizei bereits zwölf Fälle bekannt. Die Kriminalpolizei (KK 4) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

