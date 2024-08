POL-SI: Getränke aus Automat entwendet - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots) - Wie bereits am 22.07.2024 berichtet, beabsichtigt die Siegener Polizei in den Sommerwochen ihre verstärkte Präsenz in der Siegener Innenstadt fortzusetzen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5828359 Am Dienstag (30. Juli) erfolgte erneut ein Sonderkontrolleinsatz mit Kräften der Bereitschaftspolizei in der Innenstadt. ...

mehr