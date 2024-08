Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei führte erneut Sondereinsatz in der Innenstadt durch - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots)

Wie bereits am 22.07.2024 berichtet, beabsichtigt die Siegener Polizei in den Sommerwochen ihre verstärkte Präsenz in der Siegener Innenstadt fortzusetzen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5828359

Am Dienstag (30. Juli) erfolgte erneut ein Sonderkontrolleinsatz mit Kräften der Bereitschaftspolizei in der Innenstadt. Zielrichtung der Aktion war wiederum die Bekämpfung der Drogenkriminalität sowie von Gewaltdelikten. Mit über 20 Kräften war die Polizei an Schwerpunkten im Zentrum unterwegs. Dabei gerieten 23 Personen konkret ins Visier der Polizeibeamtinnen und -beamte. In 10 Fällen bestand der Verdacht der Drogenkriminalität. Letztlich fertigten die Einsatzkräfte drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus führte eine Personenüberprüfung zu dem Verdacht eines Betruges. Ein 26-jähriger Mann führte ein vermeintliches iPhone mit. Es lagen Hinweise vor, dass es sich bei dem Handy um ein Plagiat handeln könnte, welches als echtes iPhone bereits zum Verkauf angeboten wurde. Auch hier wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt und die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen bei der Siegener Kriminalpolizei. Wie bei dem letzten Sondereinsatz führten auch dieses Mal die überprüften Personen keine Messer oder Waffen mit sich. Über die Strafanzeigen hinaus gab es insgesamt noch drei Platzverweise und zahlreiche Bürgerspräche.

