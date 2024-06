Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher benutzt Trennschleifer

Am Wochenende machte ein Unbekannter in Göppingen Beute.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Einbrecher zwischen Samstag 16 Uhr und Montag 8.30 Uhr an einem Gebäude in der Straße "Am Autohof" zu schaffen. Dort hebelte der Unbekannte die Tür zu dem Geschäft auf. Auf der Suche nach Brauchbarem stieß er in einem Büroraum auf einen Tresor. Den öffnete er mit einem Trennschleifer. In dem befand sich wohl Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Göppingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 07161/632360.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

