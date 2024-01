Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 135 in Stotel - zwei Personen leicht verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Montag (29.01.2024) kam es gegen 16:20 Uhr auf der Landesstraße 135 in Stotel, an der dortigen Ampel, zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Loxstedterin musste mit ihrem PKW verkehrsbedingt an der Ampel halten. Dies übersah ein 39-jähriger Loxstedter mit seinem PKW und fuhr auf den wartenden PKW auf. Durch den Aufprall wurden die Loxstedterin sowie ihr 3-jähriges Kind leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstanden hohe Sachschaden. Diese mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell