Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Abfallsammelfahrzeugs im Bereich

Cuxhaven (ots)

Geestland/Lintig. Am Montagmittag (29.01.2024), gegen 12:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Abfallsammelfahrzeug und einem Pkw im Bereich Lührsfelde. Nachdem das Spezialfahrzeug eines Entsorgungsunternehmens aus Loxstedt eine Mülltonne geleert hatte, wollte der 34-jährige Fahrzeugführer - ebenfalls in der Gemeinde Loxstedt wohnhaft - nach links abbiegen. Dabei übersah der 34-Jährige den Pkw Toyota eines 66-jährigen Geestländers, der sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bereits im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem sich die beiden Beteiligten leicht verletzten. Des Weiteren entstand erheblicher Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro.

