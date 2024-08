POL-SI: 21-jährige Frau pöbelt in der Innenstadt und landet im Polizeigewahrsam -#polsiwi

Freudenberg/Kreuztal (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei E-Bikes gestohlen. In Freudenberg-Niederheuslingen schlugen die Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.07.2024) zu. Aus einer Garage an der Landenbergstraße entwendeten sie ein Damen-E-Bike der Marke "Rose" in grau. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. In Kreuztal-Buschhütten waren Unbekannte am Mittwochmorgen ...

