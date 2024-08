Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erst bei Rot über Ampel, anschließend randaliert 17-Jähriger - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (01. August) ist die Suche der Polizei nach einem Randalierer in der Innenstadt erfolgreich verlaufen.

Die Beamten wurden durch einen 23-jährigen Fiesta-Fahrer zur Hilfe gerufen. Dieser war auf der Sandstraße in Richtung Siegerlandhalle unterwegs. An der Ampel im Bereich des Kölner Tors musste er abbremsen, als ein junger Mann bei Rot über die Ampel ging und gemächlich die Straße überquerte. Der 23-Jährige wies den Mann durch die geöffnete Fensterscheibe zurecht. Der Fußgänger reagierte daraufhin aggressiv und kam in bedrohlich wirkender Weise auf das Fahrzeug zu. Der Fiesta-Fahrer gab Gas und fuhr weiter. Allerdings musste er an der Einmündung zur Bahnhofstraße wegen einer Ampel erneut stehenbleiben. Der Fußgänger lief zu dem Fiesta und bespuckte den Fahrer durch die ebenfalls geöffnete Beifahrertürscheibe. Anschließend schlug er gegen den Pkw. Laut Zeugen soll er zudem versucht haben, von hinten auf den Pkw zu klettern. Dann habe der Mann jedoch sein Vorhaben abgebrochen und flüchtete in Richtung Sandstraße. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen kurz darauf im Bereich des ZOB antreffen. Es handelte sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Er hatte sich zwischenzeitlich vor Ort wieder beruhigt. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

